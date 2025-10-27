$!Catean dos domicilios de manera simultánea en diferentes sectores de Culiacán

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un cateo simultáneo en dos viviendas de Culiacán, ubicadas en las colonias Pemex y Buenos Aires.
El despliegue se registró aproximadamente a las 03:00 horas, cuando los agentes federales ingresaron en el primer domicilio situado en calle Constituyente Alberto Román, entre avenida Constituyentes Hilario Medina y Alfonso Cabrera, en la colonia Pemex.
De manera paralela, otro grupo ingresó a una vivienda en la calle Cerro Baymena, entre avenida México 68 y Constituyente Herminio Pérez Abreu, en la colonia Buenos Aires.
En ambos puntos los inmuebles quedaron asegurados mientras personal ministerial lleva a cabo inspecciones y levantamiento de indicios.
Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el motivo de los cateos, aunque de manera extraoficial se menciona que podría haber al menos una persona detenida en alguno de ellos.
Asimismo, las autoridades no han emitido aún un comunicado oficial sobre los resultados del operativo ni sobre las líneas de investigación relacionadas.
Cabe señalar que, minutos después de iniciadas las acciones, una mujer que se encontraba en una de las zonas transmitió el operativo en tiempo real, lo cual generó una gran cantidad de visualizaciones en la plataforma digital de TikTok, donde se observan las diligencias y la presencia de los elementos federales.
La transmisión se viralizó durante la madrugada, pues la usuaria refiere que es dueña de uno de los domicilios y denuncia que las autoridades no la dejan aproximarse y no le dan a conocer ningún tipo de información sobre la razón del cateo.
Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer información oficial sobre este operativo.