$!Catean dos domicilios de manera simultánea en diferentes sectores de Culiacán

Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un cateo simultáneo en dos viviendas de Culiacán, ubicadas en las colonias Pemex y Buenos Aires. El despliegue se registró aproximadamente a las 03:00 horas, cuando los agentes federales ingresaron en el primer domicilio situado en calle Constituyente Alberto Román, entre avenida Constituyentes Hilario Medina y Alfonso Cabrera, en la colonia Pemex.





De manera paralela, otro grupo ingresó a una vivienda en la calle Cerro Baymena, entre avenida México 68 y Constituyente Herminio Pérez Abreu, en la colonia Buenos Aires. En ambos puntos los inmuebles quedaron asegurados mientras personal ministerial lleva a cabo inspecciones y levantamiento de indicios. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el motivo de los cateos, aunque de manera extraoficial se menciona que podría haber al menos una persona detenida en alguno de ellos. Asimismo, las autoridades no han emitido aún un comunicado oficial sobre los resultados del operativo ni sobre las líneas de investigación relacionadas.



