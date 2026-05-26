$!Catean inmueble en Chiapas y aseguran arsenal con más de media tonelada de cocaína

CHIAPAS. - Un golpe al almacenamiento y distribución de armamento y drogas se registró en Tapachula, Chiapas, donde integrantes de las fuerzas federales aseguraron un arsenal, granadas y más de media tonelada de supuesta cocaína ocultos en un inmueble.

El despliegue operativo fue coordinado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.