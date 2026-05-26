$!Catean inmueble en Chiapas y aseguran arsenal con más de media tonelada de cocaína

CHIAPAS. - Un golpe al almacenamiento y distribución de armamento y drogas se registró en Tapachula, Chiapas, donde integrantes de las fuerzas federales aseguraron un arsenal, granadas y más de media tonelada de supuesta cocaína ocultos en un inmueble.
El despliegue operativo fue coordinado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.
Las corporaciones ministeriales y de seguridad dieron cumplimiento a una orden de inspección obsequiada por un Juez de Control, luego de detectar que el sitio funcionaba presuntamente como centro de operaciones de un grupo delictivo, bajo la fachada de una pensión para vehículos de carga.
Durante la revisión del predio, los agentes ubicaron un tractocamión cargado con chatarra. Al remover los desechos metálicos, descubrieron un tambo de metal sellado en cuyo interior se ocultaban 147 armas cortas, cuatro armas largas, 363 cargadores y 18 granadas de fragmentación.
En el mismo sitio se contabilizaron 687 kilogramos de polvo blanco con las características propias de la cocaína, además de retener dos tractocamiones adicionales, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.
Todo el equipo y el cargamento ilícito quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, mientras que las instalaciones permanecen selladas y bajo el resguardo de la policía.