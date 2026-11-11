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Operativo federal

Catean inmueble en Culiacán y aseguran más de 500 máquinas de casino

La FGR aseguró 572 máquinas de juego de azar, dos cargadores y 26 cartuchos durante un cateo en un inmueble de la colonia Los Pinos, luego de un reporte sobre personas armadas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/11/2026 11:17
11/11/2026 11:17

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 572 máquinas de juego de azar durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Los Pinos, en Culiacán.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal informó que la diligencia se llevó a cabo luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibieran un reporte del C4 sobre la presencia de personas armadas en el domicilio.

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De acuerdo con la información de la FGR, los agentes se trasladaron al lugar y, al arribar, observaron a varias personas que huyeron al percatarse de la presencia de las autoridades.

Desde el exterior del inmueble, los elementos detectaron diversas máquinas de juego y un cargador para arma de fuego, por lo que el domicilio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal y personal de Defensa.

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Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo una orden judicial para realizar el cateo, que fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

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Durante la diligencia fueron asegurados 572 equipos de juego tipo casino, dos cargadores para arma de fuego, 26 cartuchos, una funda para cargadores y el inmueble.

Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta una investigación por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de los que puedan resultar.

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