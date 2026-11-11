$!Catean inmueble en Culiacán y aseguran más de 500 máquinas de casino

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 572 máquinas de juego de azar durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Los Pinos, en Culiacán. A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal informó que la diligencia se llevó a cabo luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibieran un reporte del C4 sobre la presencia de personas armadas en el domicilio.

De acuerdo con la información de la FGR, los agentes se trasladaron al lugar y, al arribar, observaron a varias personas que huyeron al percatarse de la presencia de las autoridades. Desde el exterior del inmueble, los elementos detectaron diversas máquinas de juego y un cargador para arma de fuego, por lo que el domicilio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal y personal de Defensa.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo una orden judicial para realizar el cateo, que fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

Durante la diligencia fueron asegurados 572 equipos de juego tipo casino, dos cargadores para arma de fuego, 26 cartuchos, una funda para cargadores y el inmueble.