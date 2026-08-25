$!Catean pensión vehicular en Mazatlán y hallan armas, 539 cartuchos y un vehículo blindado

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) incautó tres armas largas, 539 cartuchos y tres vehículos, uno de ellos blindado, durante un cateo en una pensión vehicular de la colonia Urias en Mazatlán. La fecha de la acción no fue precisada.

La dependencia federal, en coordinación con la Policía Federal Ministerial y peritos especializados, aseguró también 15 cargadores. Los agentes federales y los expertos trabajaron conjuntamente en el inmueble donde se realizó el operativo.