$!Catean pensión vehicular en Mazatlán y hallan armas, 539 cartuchos y un vehículo blindado

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) incautó tres armas largas, 539 cartuchos y tres vehículos, uno de ellos blindado, durante un cateo en una pensión vehicular de la colonia Urias en Mazatlán. La fecha de la acción no fue precisada.
La dependencia federal, en coordinación con la Policía Federal Ministerial y peritos especializados, aseguró también 15 cargadores. Los agentes federales y los expertos trabajaron conjuntamente en el inmueble donde se realizó el operativo.
Entre los bienes incautados se encuentran tres vehículos. Dos de los automóviles no contaban con placas de circulación, mientras que el tercer automotor presentaba características de blindaje.
Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la República, la investigación que llevó a este aseguramiento inició a raíz de una denuncia. Dicha querella fue presentada por elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Como parte de las técnicas de investigación aplicadas, la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado obtuvo la autorización correspondiente de un juez de control. Este aval judicial permitió ejecutar la orden de cateo en el inmueble.
El operativo se llevó a cabo en un domicilio identificado como una pensión vehicular. La propiedad está ubicada en la colonia Urias, dentro del municipio de Mazatlán.
El agente del Ministerio Público de la Federación continúa con la indagatoria correspondiente. La investigación se enfoca en ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en otros delitos que pudieran surgir de las pesquisas en curso.