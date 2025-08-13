Catean salón de eventos tras enfrentamiento armado en Loma de Rodriguera

CULIACÁN. _ El salón de eventos donde se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la tarde del martes en la colonia Loma de Rodriguera, permanece bajo resguardo de las autoridades estatales, mientras elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutan una orden de cateo.

En el sitio, ubicado en la calle Séptima Sur, esquina con avenida Prolongación Álvaro Obregón, se mantienen desplegadas unidades blindadas de la PEP, mientras que personal de la FGR realiza diligencias correspondientes al interior del inmueble.

El lugar continúa asegurado con cinta amarilla y vigilancia perimetral, luego del operativo que dejó como saldo la detención de cuatro hombres y dos mujeres, así como el aseguramiento de armas de fuego, municiones y vehículos.

Durante la madrugada de este miércoles, elementos de la FGR retiraron al menos cinco vehículos de modelo reciente, algunos sin placas de circulación. Entre las unidades aseguradas se encuentran un Nissan March gris plomo con placas de Durango, un Toyota Camry blanco sin placas, un Toyota Corolla gris plata, otro Toyota Camry gris plomo con calca del año 2025 y permiso provisional, un Nissan March blanco y una motocicleta negra.

La zona continúa bajo resguardo mientras avanzan las diligencias ministeriales correspondientes.