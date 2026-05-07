$!Catean una casa en Santa Fe y aseguran armas y equipo táctico, en Culiacán

Un operativo desplegado por autoridades federales y estatales derivó en un cateo a un domicilio en el sector Santa Fe, en Culiacán, donde aseguraron armamento y equipo táctico.

Información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalla que en las acciones participaron elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal.

Al interior del inmueble, decomisaron dos armas largas, 28 cargadores y mil 396 cartuchos, además de dos chalecos tácticos incautados.