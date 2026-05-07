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Catean una casa en Santa Fe y aseguran armas y equipo táctico, en Culiacán

Los resultados fueron informados por el Gabinete de Seguridad, que no precisó si hubo detenidos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/05/2026 12:29
07/05/2026 12:29

Un operativo desplegado por autoridades federales y estatales derivó en un cateo a un domicilio en el sector Santa Fe, en Culiacán, donde aseguraron armamento y equipo táctico.

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Información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalla que en las acciones participaron elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal.

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Al interior del inmueble, decomisaron dos armas largas, 28 cargadores y mil 396 cartuchos, además de dos chalecos tácticos incautados.

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En el comunicado, las autoridades no compartieron más detalles respecto a las acciones realizadas, ni se informó sobre detenciones en el lugar.

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