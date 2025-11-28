Seguridad
Catean vivienda en Portalegre VI, en Culiacán; aseguran 28 armas, granadas y vehículos asegurados

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, cumplimentaron una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Portalegre VI, en la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/11/2025 13:33
28/11/2025 13:33

Autoridades federales y estatales aseguraron 28 armas de fuego, cinco granadas, municiones y vehículos durante un cateo realizado en el fraccionamiento Portalegre VI, en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva (PEP).

La acción, realizada el martes 25 de noviembre, se derivó de una denuncia ciudadana y fue coordinada por el Grupo Interinstitucional. En el domicilio cateado se aseguraron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, un fusil calibre 7.62x51 mm, 25 armas cortas calibre 9 mm, cinco granadas calibre .40 mm, 148 cargadores de distintos calibres, cuatro vehículos y tres chalecos tácticos.

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones, mientras que el inmueble fue asegurado por las autoridades.

#Seguridad
#Operativos Federales
