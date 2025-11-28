Catean vivienda en Portalegre VI, en Culiacán; aseguran 28 armas, granadas y vehículos asegurados

Autoridades federales y estatales aseguraron 28 armas de fuego, cinco granadas, municiones y vehículos durante un cateo realizado en el fraccionamiento Portalegre VI, en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva (PEP).

La acción, realizada el martes 25 de noviembre, se derivó de una denuncia ciudadana y fue coordinada por el Grupo Interinstitucional. En el domicilio cateado se aseguraron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, un fusil calibre 7.62x51 mm, 25 armas cortas calibre 9 mm, cinco granadas calibre .40 mm, 148 cargadores de distintos calibres, cuatro vehículos y tres chalecos tácticos.

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones, mientras que el inmueble fue asegurado por las autoridades.