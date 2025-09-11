$!Cateo en Culiacán: aseguran drogas, armas y artefactos explosivos en fraccionamiento Stanza Córcega

La operación se realizó con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales, entre ellas la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General del Estado.

CULIACÁN._ Agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Stanza Córcega, en Culiacán, donde fueron aseguradas diversas sustancias con características de drogas, armamento y dos artefactos explosivos improvisados.

El inmueble, que estaba resguardado por personal militar, fue intervenido por peritos bajo la dirección del Ministerio Público Federal, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

En el lugar localizaron y aseguraron dos bolsas conteniendo vegetal verde y seco con las características de la droga conocida como mariguana, con un peso total aproximado de 400 gramos; nueve bolsas conteniendo una sustancia sólida granulosa con las características de la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 5 mil 500 kilogramos; y tres bolsas conteniendo 112 bolsas con una sustancia sólida granulosa con las características propias del cristal, con un peso aproximado de 60 gramos.

También dos bolsas con 104 envoltorios con una sustancia sólida granulosa con características propias de la droga conocida como cristal, con un peso total aproximado de 40 gramos; cuatro bolsas conteniendo polvo color blanco con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 250 gramos; una bolsa con 80 cartuchos calibre 7.62x39 mm; un cargador para arma de fuego calibre 7.62x39 mm, abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre; dos artefactos explosivos improvisados y un inmueble asegurado.