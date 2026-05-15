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Cateo en Culiacán deja aseguramiento de fentanilo, y sustancias químicas

En total se incautaron 10 kilogramos de fentanilo, 362 litros de sustancias químicas para elaboración de drogas sintéticas, y dosis de metanfetamina, sin detallar el número exacto
Noroeste/Redacción
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15/05/2026 11:24
15/05/2026 11:24

Autoridades de seguridad pública y militares en Sinaloa catearon una vivienda en Culiacán, que dejó como resultado el aseguramiento de fentanilo, y sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en total se incautaron 10 kilogramos de fentanilo, 362 litros de sustancias químicas para elaboración de drogas sintéticas, y dosis de metanfetamina, sin detallar el número exacto.

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Tras la incursión en el inmueble, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Policía Estatal decomisaron 342 kilos de polvo blanco, cinco kilos de polvo color rosa y amarillo, 10 kilos de sosa cáustica.

Entre lo asegurado, también fue encontrado un chaleco táctico, dos cargadores y 180 cartuchos.

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Los indicios y el inmueble cateado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para que investigue la procedencia de los materiales y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

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