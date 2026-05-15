$!Cateo en Culiacán deja aseguramiento de fentanilo, y sustancias químicas

Autoridades de seguridad pública y militares en Sinaloa catearon una vivienda en Culiacán, que dejó como resultado el aseguramiento de fentanilo, y sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en total se incautaron 10 kilogramos de fentanilo, 362 litros de sustancias químicas para elaboración de drogas sintéticas, y dosis de metanfetamina, sin detallar el número exacto.