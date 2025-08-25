$!Cateo en Culiacán deja decomiso de más de mil kilos de droga

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Miguel Valdez Quintero, al sur de Culiacán, donde aseguraron una importante cantidad de droga.

Durante el operativo, los agentes localizaron aproximadamente mil 200 kilos de metanfetamina y 25 kilos de cocaína, según confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.