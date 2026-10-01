$!Cateo en Culiacán termina con una persona liberada y seis armas aseguradas

CULIACÁN. _ Una persona que se encontraba privada de la libertad fue liberada durante un operativo realizado en Culiacán por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y las policías Estatal y Municipal.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la liberación ocurrió tras el cateo de un inmueble, donde las autoridades aseguraron seis armas de fuego, siete cargadores, 210 cartuchos, seis chalecos tácticos y un vehículo.
El informe federal no precisa en qué sector de Culiacán se llevó a cabo el operativo ni proporciona mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada y liberada la persona.
Tampoco se informó si durante el cateo fueron detenidas otras personas.
El inmueble quedó asegurado, mientras que las armas, cartuchos, cargadores y demás indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones para determinar los delitos correspondientes.