$!Cateo en Los Mochis deja un detenido y aseguramiento de 24 mil litros de metanfetamina líquida

AHOME._ Una persona detenida y el aseguramiento de miles de litros de metanfetamina líquida, sustancias químicas, cartuchos y vehículos fue el saldo de un cateo realizado por fuerzas federales en una bodega agrícola de este municipio.
De acuerdo con la información emitida por las autoridades federales, los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República ingresaron al inmueble tras cumplimentar una orden otorgada por un juez federal.
En el sitio se localizaron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de diversas sustancias químicas.
Dentro de la estructura también se hallaron 250 cartuchos, dos cargadores, 745 costales de fertilizante agrícola, 270 tanques de gas y dos vehículos.
El despliegue operativo se efectuó en un inmueble destinado a la agricultura, ubicado a un costado de la carretera Estatal Libramiento Oriente, en las inmediaciones de Los Mochis, durante la tarde del pasado viernes 19 de junio.
La persona arrestada en el lugar, junto con todo lo asegurado, fue trasladada y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación con subsede en la ciudad de Los Mochis, la autoridad encargada de determinar su situación jurídica.