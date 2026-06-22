$!Cateo en Los Mochis deja un detenido y aseguramiento de 24 mil litros de metanfetamina líquida

AHOME._ Una persona detenida y el aseguramiento de miles de litros de metanfetamina líquida, sustancias químicas, cartuchos y vehículos fue el saldo de un cateo realizado por fuerzas federales en una bodega agrícola de este municipio.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades federales, los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República ingresaron al inmueble tras cumplimentar una orden otorgada por un juez federal.