$!Cateos federales en Laguna Colorada, Culiacán, dejan una mujer detenida, tres vehículos y un inmueble asegurados

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Carlota “N” detenida, tres vehículos y un inmueble asegurado, fue el saldo de dos cateos realizados por fuerzas federales durante la madrugada de este jueves en la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán.

El operativo, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivó en un enfrentamiento con habitantes de la comunidad, quienes manifestaron su inconformidad por las intervenciones en domicilios particulares.