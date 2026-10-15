$!Cateos federales en Laguna Colorada, Culiacán, dejan una mujer detenida, tres vehículos y un inmueble asegurados

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Carlota “N” detenida, tres vehículos y un inmueble asegurado, fue el saldo de dos cateos realizados por fuerzas federales durante la madrugada de este jueves en la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán.
El operativo, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivó en un enfrentamiento con habitantes de la comunidad, quienes manifestaron su inconformidad por las intervenciones en domicilios particulares.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre los motivos que originaron los cateos ni ha emitido detalles sobre el despliegue que provocó la confrontación con los residentes.
Entre los vehículos asegurados se encuentran un todoterreno tipo RZR, una camioneta BMW tipo SUV y un automóvil sedán de la marca MG. Durante las diligencias también se reportó el aseguramiento de otros indicios y la posible localización de presunta droga, información que permanece pendiente de confirmación oficial.
Al lugar acudieron elementos federales y grúas de plataforma para trasladar las unidades, que permanecieron dentro de los inmuebles intervenidos bajo resguardo de las autoridades.
Las diligencias se efectuaron en dos propiedades de Laguna Colorada. Sin embargo, hasta ahora no se han precisado las características de los demás objetos asegurados ni las circunstancias que motivaron las intervenciones.
Será el Ministerio Público Federal el encargado de determinar la situación jurídica de la mujer y establecer las posibles responsabilidades derivadas de los indicios recabados durante los cateos.