LOS MOCHIS._ Un despliegue de elementos de la Secretaría de Marina en una de las principales arterias viales de la ciudad, seguido poco después por el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero en diversos sectores habitacionales, generó inquietud entre la población durante la tarde de este domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos en distintos puntos de la ciudad, la secuencia de movimientos comenzó cuando ciudadanos observaron la presencia y circulación de unidades navales a lo largo del bulevar Rosales.

Aproximadamente sesenta minutos más tarde, residentes de colonias y fraccionamientos ubicados tanto en el sector norte como en el sur reportaron el estruendo de una aeronave que volaba a escasa distancia de las viviendas. Entre las zonas donde se percibió con mayor intensidad el paso del helicóptero destacan Urbi Villa del Rey, Urbi Villa del Bosque, Pradera Dorada y Cedros Viñedos.

Automovilistas y transeúntes que se desplazaban por los alrededores de la planta embotelladora Pepsi también dieron aviso sobre el avistamiento y el ruido de las turbinas, señalando que la trayectoria de la aeronave parecía dirigirse precisamente hacia el sector de Cedros.

Los recorridos por tierra y aire despertaron especial atención entre los habitantes de Los Mochis, en un contexto marcado por los recientes hechos de violencia y los operativos de seguridad implementados en la zona norte de Sinaloa.

Pese a los múltiples reportes ciudadanos en redes sociales y grupos vecinales, hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había emitido un comunicado para precisar a qué corporación pertenecía el helicóptero, cuál fue el objetivo de los vuelos rasantes o si dichas maniobras formaban parte de una acción coordinada con el personal de la Marina desplegado horas antes.