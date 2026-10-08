CEDH acompaña a madre de niño asesinado en riña dentro del penal de Mazatlán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa brinda acompañamiento a la madre del niño que murió durante una riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, este jueves informó Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo.

Explicó que un visitador de la zona sur se encontraba con la mujer en la Vicefiscalía, donde esperaba que las autoridades le confirmaran oficialmente la muerte de su hijo y le proporcionaran información sobre lo sucedido.

“Estamos acompañando ahorita en estos momentos a la mamá del niño... (la madre) lo solicitó, y creo que no teníamos por qué ni pensarla dos veces”, señaló.

“La misma señora no tenía la información precisa, entonces se les está dando acompañamiento y se estaba esperando para las autoridades que habían hecho las diligencias de allá para que le confirmaran la situación del niño”.

Loza Ochoa relató que la mujer acudió por la mañana al penal para visitar al padre de sus hijos, quien se encuentra privado de la libertad.

Durante la visita, dejó a uno de los niños con su padre mientras salía a recoger a otro de sus hijos a la escuela.

Al regresar al centro penitenciario, la mujer se encontró con la situación.

El presidente de la CEDH indicó que el padre del niño también resultó herido y, de acuerdo con la información que tenía al momento de la entrevista, se encontraba hospitalizado.

Precisó que todavía no contaba con información confirmada sobre todos los detalles del caso, incluida la edad del menor, por lo que esperaban que las autoridades ministeriales aclararan las circunstancias de su muerte.

“(El niño) se quedó con el papá mientras ella iba a la escuela, pues a recoger al otro niño. O sea, momentáneamente, no es que se haya quedado un día antes, es de un año (de edad)”.

Loza Ochoa agregó que la Comisión también recibió una llamada de familiares de otra víctima para solicitar atención y que personal del organismo acudió a las inmediaciones del penal para ponerse a disposición de las familias que buscaban información.

”Se recibió llamada de otra familia, que también se está atendiendo, y pues también que se dé el acercamiento de esta gente, hicimos presencia incluso ahí en las afueras del penal, precisamente para ponernos a disposición de las familias que estaban ahí reclamando información”.

Sobre los hechos ocurridos en el centro penitenciario, donde murieron 10 personas y 16 internos resultaron heridos, el ombudsman señaló que las autoridades deben esclarecer lo sucedido y establecer medidas que garanticen la no repetición de hechos similares.

“Más allá está de qué manera puede garantizarse la no repetición de hechos de esta naturaleza”, expresó.

La CEDH tenía previsto acudir este viernes al penal de El Castillo para realizar una visita; sin embargo, Loza Ochoa consideró que las diligencias ministeriales y las condiciones de seguridad podrían impedir que se llevara a cabo.