CEDH interviene en operativo federal en Laguna Colorada por presuntas irregularidades en cateo

El ombudsman estatal indicó que también se cuestionó una posible discrepancia entre el domicilio señalado en los documentos y el inmueble donde se realizaba la diligencia.

“En la queja nos decían que había algunas irregularidades, entre ellas que no les habían mostrado, pues la resolución de un juez donde ordenaba el cateo de la casa”, señaló.

Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, explicó que acudieron a la comunidad después de recibir una llamada en la que habitantes denunciaron que no les habían mostrado inicialmente la orden judicial para ingresar a una vivienda.

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) intervino durante el operativo federal realizado en Laguna Colorada, al sur de Culiacán, luego de recibir una queja por presuntas irregularidades en un cateo y acordó que personal del organismo acompañara a una mujer detenida durante su traslado al Ministerio Público Federal.

“Lo que ellos señalaban con otra irregularidad es que tal que debería taparse la casa era distinta a la que se señalaban en documentos”, explicó.

Ante los reclamos, personal de la Comisión acudió al lugar y dialogó con las autoridades federales, quienes argumentaron que el operativo se desarrollaba conforme a los procedimientos legales.

Loza Ochoa indicó que los habitantes bloquearon el paso de las unidades oficiales para impedir el traslado de la mujer mientras exigían que se atendieran sus inconformidades.

Como parte de las conversaciones, se planteó que el director de Quejas de la CEDH viajara en la misma camioneta que la detenida para vigilar que se respetaran sus derechos humanos durante el trayecto.

“El director de quejas de la Comisión acompañara en la misma camioneta donde va la detenida en la idea de que se garantizara que no se iba a presentar ninguna violación a los derechos humanos de esta detenida en lo que es el trayecto de aquí a las instalaciones del MP federal”, detalló.

La familia solicitó, además, que un vehículo con sus integrantes acompañara a la unidad oficial.

Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse en los términos planteados, pues las autoridades reanudaron la salida antes de que se cumpliera lo convenido, de acuerdo con el presidente de la CEDH.

“Se dio un zafarrancho, obviamente no debió, pero hicieron forzar la salida antes de ese acuerdo”, relató.

Durante esos momentos hubo empujones entre los presentes y un periodista cayó al suelo mientras cubría los hechos.

“Él buscando cubrir cuando querían abrirse paso y empujaron a una de la señora, él estaba muy cerca y le tocó parte del empujón”, explicó Loza Ochoa, quien dijo esperar que el comunicador no hubiera sufrido lesiones.

Sobre el motivo de la detención, el presidente de la Comisión indicó que las autoridades señalaron que habían encontrado sustancias que presuntamente podrían ser drogas dentro del inmueble.

“Ellos señalan es que encontraron ahí el interior sustancias, no lo presume, sino presuntamente que pudiera ser de droga”, expuso.

Loza Ochoa agregó que la familia acudiría a las instalaciones de la CEDH para presentar formalmente la queja y permitir que el organismo integre la investigación correspondiente.

“Se supone que ahorita van a ir a la Comisión Estatal parte de la familia para que la investigación que nosotros organizado pueda sustanciarse como queja y remitirla a la Comisión Nacional hoy mismo”, indicó.

El operativo comenzó durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en Laguna Colorada, con la participación de fuerzas federales. Habitantes denunciaron presuntas irregularidades durante los cateos, así como daños en viviendas y el retiro de objetos personales.

De acuerdo con los testimonios recabados entre los residentes, durante las primeras horas del despliegue también permanecieron bajo resguardo dos menores de edad y un adulto mayor, quienes posteriormente fueron liberados.

La mujer identificada como Carlota continuaba bajo custodia de las autoridades.