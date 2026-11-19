CULIACÁN. _ Con motivo del desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, este viernes 20 de noviembre se implementará un operativo vial en el primer cuadro de Culiacán, que contempla cierres a la circulación y desvíos vehiculares.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó que las restricciones comenzarán a partir de las 07:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre la calle Zaragoza y el bulevar Zapata.

También se cerrarán las calles del primer cuadro que conectan con el recorrido del desfile. La reapertura de estas vialidades se realizará de manera gradual, conforme avance el contingente y concluya su paso por cada tramo.

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron utilizar las calles Domingo Rubí, Ruperto Paliza, Jesús G. Andrade y Juan Carrasco, así como el bulevar Zapata y el Malecón Niños Héroes.

La corporación exhortó a los automovilistas a anticipar sus traslados, considerar tiempos adicionales de recorrido y respetar las indicaciones de los agentes de Tránsito que estarán desplegados en los puntos de cierre y desvío.

Una vez concluido el desfile y cuando existan condiciones seguras, se restablecerá la circulación en las vialidades intervenidas.

La SSPyTM mantendrá presencia operativa en la zona para regular el tránsito y facilitar el desarrollo de la celebración cívica.