$!Chevrolet, Nissan y Toyota lideran lista de pick ups robadas y recuperadas en Sinaloa

Las camionetas tipo pickup más robadas, pero también con mayor número de casos recuperados, son las marcas Chevrolet, Nissan y Toyota, de acuerdo con información publicada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). Según la base de datos de la dependencia, se han recuperado 64 unidades Chevrolet, 61 Nissan y 42 Toyota. En total, la Fiscalía de Sinaloa registró la recuperación de mil 592 vehículos robados desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.

Los vehículos sedán, pickup y motocicletas encabezan las cifras de recuperación, con 620, 285 y 239 casos, respectivamente. En los sedanes destacan marcas como Nissan (169 unidades), Toyota (100), Kia (63) y Volkswagen (57). En el caso de las motocicletas, las marcas con mayor presencia son Italika (144), Bajaj (29) y Honda (18). Imperio Vega, agente de seguros, señaló que en Culiacán la contratación de pólizas de cobertura amplia o limitada ha aumentado hasta 60 por ciento, derivado del contexto de seguridad y el incremento en la incidencia delictiva.

“Antes se vendía mucho el seguro de daños a terceros y ahora vemos a la gente más preocupada por una cobertura amplia o limitada, que es donde les cubre el robo total”, comentó. Añadió que los vehículos más asegurados corresponden a modelos de uso común: Nissan, Chevrolet, Kia y SUV como Suburban, además de sedanes como Sentra.

Explicó que, aunque la criminalidad ha incrementado, el seguro cubre el 100 por ciento del valor del vehículo, excepto el deducible, que representa entre 5 y 10 por ciento, y recordó la importancia de levantar una denuncia ante la Fiscalía para hacer válida la póliza.

“Este año los seguros han estado más elevados en costos. Quizá el próximo también veamos un aumento, porque no ha bajado la siniestralidad”, señaló. Hasta noviembre, la Fiscalía General del Estado contabilizó 6 mil 276 vehículos robados durante 2025, lo que representa un incremento del 56 por ciento respecto al año anterior.

Aunque en 2023 se registró un repunte histórico en enero, con 872 vehículos robados, la cifra más alta desde 1993, ni siquiera los hechos del 5 de enero de ese año derivaron en un aumento similar al registrado este año. Desde entonces a la fecha, el delito ha crecido 66.9 por ciento.

No obstante, Sinaloa ha registrado años con mayor incidencia, como 2017 con 7 mil 053 casos, 2013 con 7 mil 028, 2012 con 8 mil 889, 2011 con 10 mil 327, convirtiéndose en el año con más robos en la historia del estado, y 2010 con 9 mil 902.