Seguridad
|
Accidente

Choca auto contra luminaria en Mazatlán; hay dos lesionados

Los hechos se registraron por la avenida Sábalo-Cerritos; hay daños materiales por miles de pesos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/09/2025 17:16
16/09/2025 17:16

MAZATLÁN.- Un aparatoso choque de un automóvil contra una luminaria se registró la mañana de este martes 16 de septiembre, dejando un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales por miles de pesos.

De acuerdo con reportes de Bomberos Veteranos, el accidente se registró por la avenida Sábalo-Cerritos, frente al hotel Torres Mazatlán, dejando dos jóvenes lesionados y daños materiales.

Este accidente se registró alrededor de las 09:30 horas, mientras cientos de familias y autoridades de los tres niveles de Gobierno presenciaban el desfile cívico-militar en la Avenida del Mar.

La unidad que chocó es un vehículo Chevrolet, negro, de modelo reciente.

De acuerdo a los reportes, al parecer el conductor del vehículo no puso controlar la unidad luego de perder la llanta delantera izquierda, por lo que se subió al camellón y terminó chocando.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Veteranos a bordo del camión mv 20 y la ambulancia av14, así como personal de Tránsito municipal.

Personal de Bomberos Veteranos atendió a los lesionados en el lugar del accidente.

