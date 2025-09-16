$!Choca auto contra luminaria en Mazatlán; hay dos lesionados

MAZATLÁN.- Un aparatoso choque de un automóvil contra una luminaria se registró la mañana de este martes 16 de septiembre, dejando un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales por miles de pesos.

De acuerdo con reportes de Bomberos Veteranos, el accidente se registró por la avenida Sábalo-Cerritos, frente al hotel Torres Mazatlán, dejando dos jóvenes lesionados y daños materiales.

Este accidente se registró alrededor de las 09:30 horas, mientras cientos de familias y autoridades de los tres niveles de Gobierno presenciaban el desfile cívico-militar en la Avenida del Mar.

La unidad que chocó es un vehículo Chevrolet, negro, de modelo reciente.