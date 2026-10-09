$!Choca camioneta contra camión de carga en Guamúchil; conductor queda grave

GUAMÚCHIL, Salvador Alvarado._ Con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida, resultó el conductor de una camioneta particular tras estrellarse contra la parte trasera de un transporte de carga durante la tarde-noche de este viernes, en la salida norte de Guamúchil.

El percance tuvo lugar sobre la carretera Internacional México 15, a escasos metros de la planta de distribución de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades de seguridad, el siniestro se derivó cuando el camión de carga, que se desplazaba sobre el carril de norte a sur, realizó una maniobra para salir de la vía e ingresar a un complejo de bodegas.

El conductor de la camioneta Ford no logró anticipar el movimiento y, al no frenar a tiempo, terminó por chocar contra la caja de la pesada unidad.