$!Choca camioneta contra poste de telefonía sobre la Calzada de las Torres, en Culiacán

CULIACÁN._ Una camioneta gris chocó este jueves contra un poste distribuidor de cableado de telecomunicaciones sobre la Calzada de las Torres, al sur de Culiacán.

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 19:00 horas de este 22 de octubre sobre el carril de poniente a oriente, debajo del puente de la Avenida Manuel J. Clouthier.

Tras el incidente, la unidad quedó siniestrada sobre un tramo de banqueta, contra un barranco en la zona; el vehículo presentó daños en la carrocería delantera.

No obstante, su conductora resultó ilesa y los hechos fueron alertados a autoridades de vialidad.