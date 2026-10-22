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Accidente

Choca camioneta contra poste de telefonía sobre la Calzada de las Torres, en Culiacán

La conductora resultó ilesa tras el percance, pero el vehículo presentó daños en la carrocería delantera
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/10/2026 20:13
22/10/2026 20:13

CULIACÁN._ Una camioneta gris chocó este jueves contra un poste distribuidor de cableado de telecomunicaciones sobre la Calzada de las Torres, al sur de Culiacán.

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 19:00 horas de este 22 de octubre sobre el carril de poniente a oriente, debajo del puente de la Avenida Manuel J. Clouthier.

Tras el incidente, la unidad quedó siniestrada sobre un tramo de banqueta, contra un barranco en la zona; el vehículo presentó daños en la carrocería delantera.

No obstante, su conductora resultó ilesa y los hechos fueron alertados a autoridades de vialidad.

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Agentes de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar y redujeron la circulación a solo un carril, mientras se hicieron cargo de las diligencias.

Posteriormente, el automóvil fue removido con apoyo de una grúa, mientras los oficiales se encargaron de emitir el parte correspondiente.

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