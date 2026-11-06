$!Choca contra camellón y huye a pie para evadir a la Guardia Nacional en Los Mochis

AHOME. _ Una movilización de elementos de la Guardia Nacional se registró este viernes 6 de noviembre en el sector Las Fuentes, en Los Mochis, luego de que un motociclista que presuntamente seguía los desplazamientos de los agentes intentara huir y chocara contra el camellón central del bulevar Adolfo López Mateos.

Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Fuente de Vulcano, cerca de los principales accesos a la ciudad.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, elementos de la Guardia Nacional detectaron al motociclista y, al intentar interceptarlo, dos uniformados descendieron de sus unidades. Sin embargo, el conductor aceleró en dirección a la salida sur del municipio para evadir a las autoridades.