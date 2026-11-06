$!Choca contra camellón y huye a pie para evadir a la Guardia Nacional en Los Mochis

AHOME. _ Una movilización de elementos de la Guardia Nacional se registró este viernes 6 de noviembre en el sector Las Fuentes, en Los Mochis, luego de que un motociclista que presuntamente seguía los desplazamientos de los agentes intentara huir y chocara contra el camellón central del bulevar Adolfo López Mateos.
Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Fuente de Vulcano, cerca de los principales accesos a la ciudad.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, elementos de la Guardia Nacional detectaron al motociclista y, al intentar interceptarlo, dos uniformados descendieron de sus unidades. Sin embargo, el conductor aceleró en dirección a la salida sur del municipio para evadir a las autoridades.
Durante la huida, perdió el control de una motocicleta Italika roja, de modelo reciente y sin placas de circulación, y se impactó contra el camellón central.
Tras el choque, abandonó la unidad y escapó a pie entre las calles del fraccionamiento, lo que llevó a una segunda unidad federal a sumarse al operativo para ampliar el perímetro de búsqueda.
El rastreo se extendió por los bulevares Manuel J. Clouthier y Fuentes de Poseidón, así como por la calle Ignacio Zaragoza y las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre la calle Ángel Flores y vialidades aledañas.
Vecinos del sector señalaron que el sospechoso presuntamente subió a los techos de varias viviendas para ocultarse entre los inmuebles. Los agentes también inspeccionaron un terreno baldío cubierto de maleza, ubicado sobre la calle Fuente de Vulcano, donde se presumía que pudo haberse escondido.
Después de varios minutos de búsqueda, los elementos federales aseguraron la motocicleta accidentada sobre el bulevar Adolfo López Mateos.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos ni la Guardia Nacional ha emitido información oficial sobre el operativo.