$!Choca Mustang contra muro de contención y conductor abandona la unidad en Guasave

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la alerta inicial indicó un choque contra un objeto fijo en los carriles que corren de sur a norte, justo al descender de un puente federal frente a la comisaría de Gabriel Leyva Solano, en la sindicatura de Benito Juárez.

Los hechos se registraron la noche del sábado 26 de septiembre, aproximadamente a las 22:20 horas.

GUASAVE._ Un accidente carretero dejó como saldo considerables daños materiales luego de que el conductor de un vehículo deportivo perdió el control, se impactó contra la infraestructura vial sobre la carretera Internacional México 15 y, posteriormente, decidió abandonar la unidad.

Al movilizarse al sitio del reporte, los agentes preventivos confirmaron el percance al encontrar un automóvil Ford Mustang, color rojo y con placas de circulación del estado de Sinaloa.

La unidad presentaba visibles daños en su carrocería tras haber colisionado directamente contra el muro de contención; sin embargo, al inspeccionar el interior, los oficiales se percataron de que se encontraba totalmente vacío.

Pese a lo aparatoso del impacto, las corporaciones de emergencia descartaron la presencia de víctimas o personas lesionadas en el área perimetral, reduciendo el incidente únicamente a pérdidas materiales para el vehículo y afectaciones al mobiliario de la carretera.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor, así como los motivos que originaron la pérdida de control del volante y su posterior huida.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron al tramo carretero para abanderar la zona y prevenir un segundo accidente.

Los agentes federales se hicieron cargo de realizar los peritajes correspondientes y ordenaron el remolque de la unidad deportiva hacia una pensión vehicular, donde quedará a resguardo de las autoridades competentes mientras se deslindan responsabilidades.