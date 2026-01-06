$!Choca vehículo y queda al borde del mar en la carretera Mochis-Topolobampo

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes 6 de enero en la entrada al puerto de Topolobampo, dejando como saldo una mujer hospitalizada y pérdidas materiales valuadas en varios miles de pesos.
El percance ocurrió sobre la carretera estatal Los Mochis–Topolobampo, a la altura del entronque ubicado frente al plantel educativo CETMAR, donde se encuentran instalados reductores de velocidad.
En el siniestro participaron dos unidades: un automóvil Nissan Sentra, color tinto, con placas de Sinaloa, y una vagoneta Jeep Cherokee, color gris, con placas del estado de Michoacán.
De acuerdo con la información recabada, la conductora del Sentra circulaba en dirección al poniente y, al intentar incorporarse a la rúa estatal para dirigirse hacia Los Mochis, presuntamente no cedió el paso a la vagoneta que transitaba por la vía prioritaria, lo que provocó la colisión.
Tras el impacto, la camioneta Jeep realizó un giro brusco y salió de la cinta asfáltica, quedando detenida a escasos metros de caer al mar. En tanto, el vehículo compacto terminó su trayectoria al impactarse contra la caja de un tráiler que se encontraba estacionado a un costado de la carretera, resultando con el frente completamente destrozado.
La mujer lesionada fue identificada como Micaela “D”, de 36 años. Los primeros en brindarle atención médica fueron integrantes del equipo de salud de la empresa GPO, quienes se encontraban cerca del área y lograron estabilizarla.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja delegación Los Mochis arribaron al sitio para continuar con la atención y trasladar a la paciente a la clínica número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue ingresada para una valoración especializada.
Elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudieron para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades. Ambas unidades fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas a una pensión municipal para su resguardo.