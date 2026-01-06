$!Choca vehículo y queda al borde del mar en la carretera Mochis-Topolobampo

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes 6 de enero en la entrada al puerto de Topolobampo, dejando como saldo una mujer hospitalizada y pérdidas materiales valuadas en varios miles de pesos.

El percance ocurrió sobre la carretera estatal Los Mochis–Topolobampo, a la altura del entronque ubicado frente al plantel educativo CETMAR, donde se encuentran instalados reductores de velocidad.

En el siniestro participaron dos unidades: un automóvil Nissan Sentra, color tinto, con placas de Sinaloa, y una vagoneta Jeep Cherokee, color gris, con placas del estado de Michoacán.

De acuerdo con la información recabada, la conductora del Sentra circulaba en dirección al poniente y, al intentar incorporarse a la rúa estatal para dirigirse hacia Los Mochis, presuntamente no cedió el paso a la vagoneta que transitaba por la vía prioritaria, lo que provocó la colisión.