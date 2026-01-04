$!Chocan camioneta y auto en crucero de la colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN._ Turista de Coahuila al volante de una camioneta, chocó contra un automóvil compacto en un cruce de calles de la colonia Juárez.

El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 17:50 horas, en la esquina de las calles Enrique Pérez Arce y Agustín Melgar del sector en mención.

La conductora de la camioneta Chevrolet Captiva que circulaba sobre la Pérez Arce, no hizo el alto respectivo al cruzar la Agustín Melgar y se impactó contra un Nissan March qué circulaba con preferencia sobre dicha calle.