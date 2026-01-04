$!Chocan camioneta y auto en crucero de la colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN._ Turista de Coahuila al volante de una camioneta, chocó contra un automóvil compacto en un cruce de calles de la colonia Juárez.
El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 17:50 horas, en la esquina de las calles Enrique Pérez Arce y Agustín Melgar del sector en mención.
La conductora de la camioneta Chevrolet Captiva que circulaba sobre la Pérez Arce, no hizo el alto respectivo al cruzar la Agustín Melgar y se impactó contra un Nissan March qué circulaba con preferencia sobre dicha calle.
Tras el impacto, la camioneta terminó chocando contra un local comercial.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y valoraron a los accidentados de ambos vehículos involucrados y solo una pasajera del March presentó probable fractura en su brazo derecho que inmovilizaron con una férula.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y coordinaron el flujo vehicular para que el operador de una grúa realizara maniobras para retirar los vehículos involucrados.