$!Chocan de frente autobús y tráiler; hay dos muertos y 14 lesionados; sinaloenses venían a bordo

ROSA MORADA, NAYARIT._ Dos muertos y al menos 14 heridos, es el saldo de un encontronazo en entre un autobús y un tráiler, en el kilómetro 89 de la carretera Federal 15D Tepic-Mazatlán, cerca del entronque de Rosa Morada, Nayarit.
Los conductores de ambas unidades fallecieron prensados. Entre los lesionados hay varios de Sinaloa. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 6 de septiembre.
El autobús de pasajeros de la línea Ómnibus de México, cubría la ruta Guadalajara–Sonora. El tráiler es de la empresa HDR Soluciones Logísticas.
Tras el reporte a los números de emergencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, en coordinación con Protección Civil Municipal de Rosamorada y Tecuala, así como grupos voluntarios de rescate, se trasladaron al lugar, donde se confirmó la colisión.
De acuerdo a un comunicado de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, en el sitio se implementaron acciones de vialidad y rescate para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia, quienes lograron extraer y atender a los pasajeros: Fernando Burgua Urías (52 años, originario de Culiacán, Sinaloa), Ismael Burgua Contreras (14 años, de Culiacán, Sinaloa), Miguel Ángel Meléndez Martínez (63 años, de Camargo, Chihuahua), Gumercindo Flores Sánchez (75 años, de San Luis Potosí) y Maritza Elizabeth Zepeda (de 41 años, originaria de Mazatlán, Sinaloa).
Además de Abigail Miranda Pérez (33 años, de Chiapas), Katia Salcedo Iría (30 años, de Guadalajara, Jalisco), José Gustavo Rincón Montaño (34 años, de Mazatlán, Sinaloa), María Dolores López Gómez (58 años, de Guadalajara, Jalisco), Nicolás Peña Jiménez (75 años, de Guadalajara, Jalisco), Amelia Ceja (79 años, de Compostela, Nayarit) y Fernando Hernández (42 años, de Pachuca, Hidalgo), así como a siete personas más lesionadas.
Las y los afectados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada.
En el sitio se confirmó el fallecimiento de los conductores del tráiler y del autobús. Tras las labores de auxilio, agentes de investigación y personal del Servicio Médico Forense permanecieron en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.