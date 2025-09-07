$!Chocan de frente autobús y tráiler; hay dos muertos y 14 lesionados; sinaloenses venían a bordo

ROSA MORADA, NAYARIT._ Dos muertos y al menos 14 heridos, es el saldo de un encontronazo en entre un autobús y un tráiler, en el kilómetro 89 de la carretera Federal 15D Tepic-Mazatlán, cerca del entronque de Rosa Morada, Nayarit.

Los conductores de ambas unidades fallecieron prensados. Entre los lesionados hay varios de Sinaloa. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 6 de septiembre.

El autobús de pasajeros de la línea Ómnibus de México, cubría la ruta Guadalajara–Sonora. El tráiler es de la empresa HDR Soluciones Logísticas.

Tras el reporte a los números de emergencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, en coordinación con Protección Civil Municipal de Rosamorada y Tecuala, así como grupos voluntarios de rescate, se trasladaron al lugar, donde se confirmó la colisión.