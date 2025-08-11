Seguridad
Chocan dos camionetas en la Sábalo-Cerritos; hay cinco lesionados, en Mazatlán

Trasladan a cuatro a recibir atención médica a un hospital, una más fue atendida en el lugar; los dos vehículos quedaron con el frente destrozado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/08/2025 19:26
11/08/2025 19:26

MAZATLÁN._ Cinco personas lesionadas y daños materiales por miles de pesos, dejó el choque entre dos camionetas en la Avenida Sábalo-Cerritos, la madrugada de este lunes en Mazatlán.

Los dos vehículos quedaron con el frente destrozado.

Bomberos Veteranos acudió a prestar auxilio en las ambulancias 12 y 14, además de la máquina 20. También arribaron paramédicos de Cruz Roja Mazatlán y elementos de Tránsito municipal.

Se reportó que cuatro de los lesionados fueron trasladados en ambulancias a un hospital para recibir atención médica, mientras que una persona más fue atendida en el lugar.

