$!Chocan dos motos en la carretera México 15, en El Rosario; hay dos lesionados

EL ROSARIO._ Dos conductores de motos lesionados y perdidas materiales dejó un choque este sábado en la carretera México 15, a la altura de los arcos sur de ingreso a la cabecera municipal.

Se precisó que el incidente se registró a las 15:30 horas en la vía federal, a unos metros del puente que cruza sobre el Río Baluarte.

Las unidades involucradas fueron una motociclita Dm 250, color negro, y una Italika 125, también negra.

Los conductores heridos fueron identificados como Pedro “N”, de 54 años, con domicilio en la cabecera; y Cristian Noe “N”, de 27 años, vecino de Chilillos.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública para atender el reporte, dando la atención a los involucrados en el accidente.

Para descartar lesiones de gravedad, los conductores fueron llevados de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar, y acudieron elementos de la Guardia Nacional para darle el debido trámite.