$!Chocan dos patrullas en la Flores Magón, en Mazatlán; hay 5 agentes lesionados

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque entre dos unidades de la Policía Municipal se registró la tarde de este jueves en la colonia Ricardo Flores Magón. El percance tuvo como saldo cinco agentes lesionados y cuantiosos daños materiales.
El accidente se reportó a las 18:00 horas en el cruce de las calles Lirio y Adelfa.
Al parecer las unidades participaban en una persecución cuando chocaron en el lugar y una de las patrullas salió proyectada por el impacto, derribó un portón metálico y causo daños a la barda perimetral de una vivienda.
Elementos que viajaban en las cajas de la patrulla quedaron lesionados sobre la calle hasta la llegada de socorristas de Cruz Roja, quienes los valoraron y trasladaron al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” para su atención médica.
Los agentes heridos fueron identificados como Jesús Adrián “N”, de 23 años, policontundido; Felipe “N”, de 36 años; quien presentó abrasiones en parietal y contusión en nariz; Carlos “N”, de 25 años, con probable fractura de hombro derecho y dolor en cervicales; Jesús “N”, de 33 años, con dolor en hombro derecho y espalda baja; y Juan Carlos “N”, de 32 años, con contusión en codo, hombro y cabeza.