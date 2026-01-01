Seguridad
Chocan dos patrullas en la Flores Magón, en Mazatlán; hay 5 agentes lesionados

Las unidades de la Policía Municipal se impactaron durante una persecución este jueves, lo que provocó lesiones a varios elementos y daños a una vivienda
Noroeste/Redacción
01/01/2026 20:50
MAZATLÁN._ Un aparatoso choque entre dos unidades de la Policía Municipal se registró la tarde de este jueves en la colonia Ricardo Flores Magón. El percance tuvo como saldo cinco agentes lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente se reportó a las 18:00 horas en el cruce de las calles Lirio y Adelfa.

Al parecer las unidades participaban en una persecución cuando chocaron en el lugar y una de las patrullas salió proyectada por el impacto, derribó un portón metálico y causo daños a la barda perimetral de una vivienda.

Elementos que viajaban en las cajas de la patrulla quedaron lesionados sobre la calle hasta la llegada de socorristas de Cruz Roja, quienes los valoraron y trasladaron al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” para su atención médica.

Los agentes heridos fueron identificados como Jesús Adrián “N”, de 23 años, policontundido; Felipe “N”, de 36 años; quien presentó abrasiones en parietal y contusión en nariz; Carlos “N”, de 25 años, con probable fractura de hombro derecho y dolor en cervicales; Jesús “N”, de 33 años, con dolor en hombro derecho y espalda baja; y Juan Carlos “N”, de 32 años, con contusión en codo, hombro y cabeza.

