$!Chocan dos patrullas en la Flores Magón, en Mazatlán; hay 5 agentes lesionados

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque entre dos unidades de la Policía Municipal se registró la tarde de este jueves en la colonia Ricardo Flores Magón. El percance tuvo como saldo cinco agentes lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente se reportó a las 18:00 horas en el cruce de las calles Lirio y Adelfa.

Al parecer las unidades participaban en una persecución cuando chocaron en el lugar y una de las patrullas salió proyectada por el impacto, derribó un portón metálico y causo daños a la barda perimetral de una vivienda.