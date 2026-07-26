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Accidente

Chocan dos tráileres por alcance en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

El percance ocurrió este sábado a la altura de Elota y provocó afectaciones a la circulación; no se reportaron personas fallecidas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/07/2026 14:52
26/07/2026 14:52

ELOTA._ Dos tráileres chocaron por alcance este sábado cuando circulaban por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en dirección hacia Culiacán, a la altura de la comunidad de Bosco, Elota.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente, registrado en el kilómetro 101, no dejó personas fallecidas. Una de las unidades involucradas al parecer transportaba tomates.

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Tras el percance, se registró afectación a la circulación en la zona, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar las unidades y liberar la vialidad.

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