$!Chocan dos tráileres por alcance en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

ELOTA._ Dos tráileres chocaron por alcance este sábado cuando circulaban por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en dirección hacia Culiacán, a la altura de la comunidad de Bosco, Elota.





De acuerdo con los primeros reportes, el accidente, registrado en el kilómetro 101, no dejó personas fallecidas. Una de las unidades involucradas al parecer transportaba tomates.