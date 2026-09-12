$!Chocan dos vehículos y uno vuelca en el sector Abastos de Culiacán

Una colisión entre dos vehículos en la zona sur de la capital sinaloense, provocó la volcadura de uno de ellos en las inmediaciones del sector Abastos.

Los hechos tuvieron lugar en la intersección del bulevar San Ángel y la Calzada Heroico Colegio Militar.

En el sitio se vieron involucrados un auto sedán en tono gris y una camioneta Mitsubishi blanca.

Según los reportes recabados en el sitio del percance, ambas unidades se desplazaban por dicho sector cuando, al arribar al cruce de las vialidades mencionadas, el automóvil sedán colisionó contra la camioneta.