Chocan patrulla y automóvil afuera del estadio El Encanto; reportan tres policías y un civil lesionados

Este accidente vial se registró a las 16:50 horas, a unas horas de la apertura de puertas del estadio de fútbol El Encanto para el encuentro entre Pumas y Mazatlán FC, este viernes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2025 17:58
12/09/2025 17:58

MAZATLÁN._ Tres policías municipales y un civil con lesiones de consideración, además de daños materiales, dejó el choque entre una patrulla de la Policía Municipal y un automóvil sedán, la tarde de este viernes.

El accidente se registró en el Ramal Múnich, justo frente al acceso del estadio de fútbol El Encanto en Pradera Dorada.

Este percance vial se registró a las 16:50 horas, a unas horas de la apertura de puertas del estadio de fútbol El Encanto para el encuentro entre Pumas y Mazatlán FC.

La patrulla quedó sobre la avenida Múnich, mientras que el automóvil a la entrada del estadio de futbol.

Al lugar acudieron elementos policiacos, paramédicos y de Protección Civil, quienes atendieron a los lesionados.

Los policías fueron atendidos arriba de la patrulla y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El civil lesionado también fue llevado a un hospital.

