$!Chocan patrulla y camioneta particular en crucero del Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ El choque entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una camioneta, en pleno Centro de Mazatlán, dejó dos personas con lesiones y daños materiales por miles de pesos la noche de este miércoles 3 de junio. El accidente vial fue en el crucero de las calles Benito Juárez y Ángel Flores. La patrulla terminó subiéndose a la banqueta y chocando contra el edificio del Palacio Federal, mientras que la camioneta también se subió a la acera y derribó una luminaria.

A través de un comunicado, la SSPM informó que el choque dejó daños materiales y dos personas con lesiones leves, luego de que una camioneta particular no respetó un señalamiento de alto obligatorio. De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Tránsito Municipal, una unidad oficial circulaba por la calle Benito Juárez cuando fue impactada por una camioneta que transitaba por la calle Ángel Flores. Al momento del percance, los semáforos de la intersección se encontraban operando en modo de alto.