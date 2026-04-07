$!Chocan por alcance y matan a motociclista en el Libramiento Mazatlán cerca del distribuidor vial del Ramal Múnich

MAZATLÁN._ Un vehículo no identificado chocó por alcance y derribó a un motociclista que circulaba de norte a sur en su unidad de dos ruedas sobre el Libramiento Mazatlán; otros vehículos que circulaban en el mismo sentido no alcanzaron a detenerse y arrollaron en múltiples ocasiones al infortunado.

El fatal accidente se reportó a las autoridades a las 21:20 horas, en los carriles con sentido al sur del Libramiento Mazatlán, a la altura del kilómetro 263 de la autopista Tepic-Mazatlán.

Al parecer, un vehículo fantasma impactó por alcance al motociclista, provocando que cayera para quedar tendido sobre el pavimento; conductores de otros vehículos que circulaban en la misma dirección no alcanzaron a detenerse y lo arrollaron en múltiples ocasiones.