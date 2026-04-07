$!Chocan por alcance y matan a motociclista en el Libramiento Mazatlán cerca del distribuidor vial del Ramal Múnich

MAZATLÁN._ Un vehículo no identificado chocó por alcance y derribó a un motociclista que circulaba de norte a sur en su unidad de dos ruedas sobre el Libramiento Mazatlán; otros vehículos que circulaban en el mismo sentido no alcanzaron a detenerse y arrollaron en múltiples ocasiones al infortunado.
El fatal accidente se reportó a las autoridades a las 21:20 horas, en los carriles con sentido al sur del Libramiento Mazatlán, a la altura del kilómetro 263 de la autopista Tepic-Mazatlán.
Al parecer, un vehículo fantasma impactó por alcance al motociclista, provocando que cayera para quedar tendido sobre el pavimento; conductores de otros vehículos que circulaban en la misma dirección no alcanzaron a detenerse y lo arrollaron en múltiples ocasiones.
La zona fue acordonada y abanderada por Policías Municipales, quienes resguardaron el lugar hasta la llegada de los agentes Carreteros de la Guardia Nacional que se hicieron cargo del parte de hechos.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.
Tras el primer impacto, la motocicleta salió proyectada hacia el acotamiento, donde quedó embancada y casi intacta.