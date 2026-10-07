Chofer de camión urbano fue el herido en ataque a balazos en Culiacán

Una de las balas alcanzó al chofer, quien quedó lesionado, pero logró ser trasladado para recibir atención médica y se reporta estable y fuera de peligro.

De acuerdo con el funcionario, el camión había salido de la Central de Autobuses y se incorporó al bulevar Rolando Arjona y a la altura de las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), una motocicleta se emparejó con la unidad y desde ahí realizaron detonaciones.

CULIACÁN. _ Fue el chofer del transporte urbano quien resultó herido este miércoles luego de que una persona a bordo de una motocicleta le disparara mientras circulaba por el bulevar Rolando Arjona, en Culiacán, confirmó Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes de Sinaloa.

“El camión salió de la Central camionera, se incorpora a Rolando Arjona y a la altura de Japac una motocicleta se le empareja y le tira unas detonaciones logrando impactar al chófer que se encuentra fuera de peligro”.

Osuna Moreno explicó que el conductor no fue trasladado en una ambulancia, sino que un ayudante que viajaba con él tomó el control de la unidad y lo llevó a recibir atención médica.

El director señaló que hasta el momento esa es la información con la que cuenta la dependencia y que proporcionarán a la Fiscalía General del Estado los datos que les sean solicitados y que estén en su poder. “Con lo que nos solicite la Fiscalía y nosotros tengamos, con mucho gusto”, señaló.

Osuna Moreno aseguró que la agresión es un hecho que se encuentra fuera de las competencias de la Dirección de Vialidad y Transportes, aunque sostuvo que mantienen protocolos y medidas de seguridad para el transporte público.

Añadió que actualmente circulan alrededor de 595 camiones urbanos en Culiacán, frente a los 400 que operaban hace aproximadamente un año y ocho meses, incremento que atribuyó a la demanda de los usuarios.

El funcionario pidió a los usuarios mantener la confianza en el transporte público y señaló que la mayoría de las unidades cuentan con cámaras y GPS, además de que los operadores reciben capacitación.

“Desafortunadamente pasó esto, pero esto no nos gustaría que el usuario empezara a usar el transporte público por una situación de esta naturaleza”, expresó.

Osuna Moreno sostuvo que la dependencia continuará trabajando en mejorar las rutas, los tiempos de traslado y la incorporación de tecnología en las unidades.