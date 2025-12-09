$!Choque armado en Tepuche: SSPE confirma conflicto entre facciones

El enfrentamiento armado registrado al mediodía del lunes en la sindicatura de Tepuche fue un choque directo entre facciones del crimen organizado, confirmó Óscar Rentería Shazarino, Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con el titular de la SSPE, el reporte recibido en el C4 señalaba directamente un conflicto armado entre grupos criminales en las inmediaciones del poblado Molo Viejo.