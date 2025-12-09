$!Choque armado en Tepuche: SSPE confirma conflicto entre facciones

El enfrentamiento armado registrado al mediodía del lunes en la sindicatura de Tepuche fue un choque directo entre facciones del crimen organizado, confirmó Óscar Rentería Shazarino, Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
De acuerdo con el titular de la SSPE, el reporte recibido en el C4 señalaba directamente un conflicto armado entre grupos criminales en las inmediaciones del poblado Molo Viejo.
Tras la alerta, corporaciones de seguridad se movilizaron a la zona. En el sitio, las autoridades localizaron dos personas fallecidas, una de ellas calcinada dentro de una camioneta incendiada. También fue encontrada una Ford Raptor de color beige con blindaje y múltiples impactos de arma de fuego.
En el operativo, dos hombres con heridas de bala y quemaduras localizados entre el monte fueron detenidos por su presunta participación en el tiroteo. Recibieron primeros auxilios y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad, al considerarse su posible vínculo con el hecho.
Rentería Shazarino añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tomado la investigación para determinar los hechos con base en las pesquisas integrales.
Finalmente, autoridades de seguridad indicaron que los operativos continúan en la zona norte de Culiacán para inhibir nuevos hechos violentos y reforzar la presencia policial.