$!Choque de dos vehículos en bulevar de Playa Ceuta deja un lesionado

ELOTA._ El choque entre una camioneta y un auto sedán, registrado la noche de este jueves en el bulevar de Playa Ceuta, dejó una persona hospitalizada y cuantiosos daños materiales.

El choque se reportó a las 22:00 horas cuando, por causas desconocidas, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Toyota Corolla se impactaron cuando circulaban sobre el mencionado bulevar.

Tras el accidente, la camioneta quedó embancada en el camellón central y el sedán además chocó contra una palmera.