$!Choque de dos vehículos en bulevar de Playa Ceuta deja un lesionado

ELOTA._ El choque entre una camioneta y un auto sedán, registrado la noche de este jueves en el bulevar de Playa Ceuta, dejó una persona hospitalizada y cuantiosos daños materiales.
El choque se reportó a las 22:00 horas cuando, por causas desconocidas, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Toyota Corolla se impactaron cuando circulaban sobre el mencionado bulevar.
Tras el accidente, la camioneta quedó embancada en el camellón central y el sedán además chocó contra una palmera.
Paramédicos de Bomberos, cocorristas de Cruz Roja y policías municipales de Elota respondieron al reporte de la emergencia y brindaron la atención prehospitalaria a tres accidentados.
Dos de las personas fueron atendidas en el lugar y la tercera fue trasladada al Hospital General de La Cruz para su atención médica.
Agentes de Tránsito Municipal de Elota se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los involucrados.