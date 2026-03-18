$!Choque de motocicletas en Higuera de Zaragoza cobra la vida de un joven de 18 años

Higuera de Zaragoza, Ahome._ Un hombre sin vida y dos mujeres con múltiples heridas fue el saldo de un aparatoso accidente vial entre dos motocicletas, ocurrido durante la tarde de este miércoles 18 de marzo en esta sindicatura de la Higuera de Zaragoza.

Las autoridades en el lugar confirmaron el fallecimiento de Aldair “S”, de aproximadamente 18 años de edad y vecino de la comunidad de El Aguajito. Al momento del lamentable suceso, el joven llevaba puesto un pantalón de mezclilla oscuro y una camiseta deportiva del equipo Monterrey, cabe destacar que el joven trabajaba como repartidor de tortillas.

Por otro lado, las tripulantes de la segunda unidad involucrada fueron identificadas como Iris Paola “G”, de 37 años, y la menor Saraí de Jesús “N”. Socorristas de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) brindaron los primeros auxilios a ambas; sin embargo, debido a las contusiones, determinaron trasladar de urgencia a la niña a las instalaciones del Hospital General de Los Mochis para una valoración médica especializada.