$!Choque de motocicletas en Higuera de Zaragoza cobra la vida de un joven de 18 años

Higuera de Zaragoza, Ahome._ Un hombre sin vida y dos mujeres con múltiples heridas fue el saldo de un aparatoso accidente vial entre dos motocicletas, ocurrido durante la tarde de este miércoles 18 de marzo en esta sindicatura de la Higuera de Zaragoza.
Las autoridades en el lugar confirmaron el fallecimiento de Aldair “S”, de aproximadamente 18 años de edad y vecino de la comunidad de El Aguajito. Al momento del lamentable suceso, el joven llevaba puesto un pantalón de mezclilla oscuro y una camiseta deportiva del equipo Monterrey, cabe destacar que el joven trabajaba como repartidor de tortillas.
Por otro lado, las tripulantes de la segunda unidad involucrada fueron identificadas como Iris Paola “G”, de 37 años, y la menor Saraí de Jesús “N”. Socorristas de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) brindaron los primeros auxilios a ambas; sin embargo, debido a las contusiones, determinaron trasladar de urgencia a la niña a las instalaciones del Hospital General de Los Mochis para una valoración médica especializada.
De acuerdo con los datos preliminares en el lugar de los hechos, la tragedia ocurrió sobre el bulevar Constitución. Donde se presume que Aldair se desplazaba a bordo de una motocicleta negra con vivos rojos cuando, a escasos metros de llegar a la intersección con la calle Juan Escutia, no logró frenar y terminó chocando por alcance contra una motocicleta negra en la que viajaban las dos mujeres.
La fuerza de la colisión proyectó a los tres involucrados contra el pavimento, provocando lesiones letales en el joven conductor, cuyo deceso fue certificado minutos después por los paramédicos de SUMMA.
Agentes de la Policía de Tránsito Municipal de Ahome se movilizaron al área para acordonar el perímetro y desviar el tráfico vehicular, protegiendo así la escena.
Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, arribó la sitió para realizar el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente que ayude a deslindar responsabilidades.
Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una casa funeraria ubicada en la Villa de Ahome. Allí se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en resguardo hasta que sus familiares acudan a identificarlo para posteriormente ser entregado.