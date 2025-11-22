$!Choque de motos deja dos muertos y un menor de edad herido en Ahome

AHOME._ Un hombre y una mujer sin vida, además de un menor de edad gravemente lesionado, es el saldo que dejó un aparatoso accidente entre dos motocicletas registrado la noche de este sábado 22 de noviembre sobre la carretera estatal que conecta la Villa de Ahome con San José de Ahome.
El impacto se dio a la altura del ejido La Florida, en las inmediaciones del área conocida como “La Aviación”, donde según testigos, ambas motocicletas se habrían impactado de frente, lo que provocó que los tripulantes salieran disparados contra el asfalto.
Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia tras recibir reportes de automovilistas que circulaban por la zona.
Paramédicos de Cruz Roja y personal de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales confirmaron el fallecimiento de dos jóvenes en el lugar del accidente.
Un tercer involucrado, Miguel Ángel “N”, de 15 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Ginecopediatra del IMSS en Los Mochis.
Una de las víctimas fue identificada como Carlos Fernando “N”, originario del ejido Mayocoba.
La otra víctima es una mujer, la cual no ha sido identificada oficialmente.
Elementos de Tránsito Municipal y peritos de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte realizaron el peritaje correspondiente, mientras el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.
Las motocicletas involucradas fueron aseguradas en el sitio.
Se presume que la falta de visibilidad y exceso de velocidad pudieron haber sido factores determinantes del accidente.