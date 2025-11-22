$!Choque de motos deja dos muertos y un menor de edad herido en Ahome

AHOME._ Un hombre y una mujer sin vida, además de un menor de edad gravemente lesionado, es el saldo que dejó un aparatoso accidente entre dos motocicletas registrado la noche de este sábado 22 de noviembre sobre la carretera estatal que conecta la Villa de Ahome con San José de Ahome.

El impacto se dio a la altura del ejido La Florida, en las inmediaciones del área conocida como “La Aviación”, donde según testigos, ambas motocicletas se habrían impactado de frente, lo que provocó que los tripulantes salieran disparados contra el asfalto.

Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia tras recibir reportes de automovilistas que circulaban por la zona.