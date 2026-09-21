$!Choque de patrulla de la Policía Municipal y auto particular deja tres heridos en Cañadas, en Culiacán

Un accidente tipo choque entre una patrulla de la Policía Municipal y un vehículo particular en el sector Cañadas, dejó como saldo a tres personas con heridas leves, al sur de Culiacán.
El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, alrededor de las 15:45 horas de este 21 de septiembre.
Los primeros reportes indican que un automóvil Chevrolet Sonic de color negro habría omitido una señal de alto, y posteriormente se estrelló contra la unidad oficial.
Del automóvil particular resultaron tres personas con heridas leves, sin embargo, fueron trasladadas hacia un hospital para ser valoradas.
Tanto la patrulla como el carro civil quedaron con daños en la zona del cofre, además de la carrocería de las puertas delanteras.
Personal de la Unidad de Vialidad y la Policía de Tránsito atendieron el reporte y cerraron momentáneamente el crucero, en tanto solicitaron apoyo de Fiscalía General del Estado, para que realizara las diligencias correspondientes a fin de esclarecer y deslindar responsabilidades.
Asimismo, intervinieron dos grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) para el retiro de los vehículos siniestrados, y liberar el crucero.