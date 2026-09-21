$!Choque de patrulla de la Policía Municipal y auto particular deja tres heridos en Cañadas, en Culiacán

Un accidente tipo choque entre una patrulla de la Policía Municipal y un vehículo particular en el sector Cañadas, dejó como saldo a tres personas con heridas leves, al sur de Culiacán.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, alrededor de las 15:45 horas de este 21 de septiembre.

Los primeros reportes indican que un automóvil Chevrolet Sonic de color negro habría omitido una señal de alto, y posteriormente se estrelló contra la unidad oficial.