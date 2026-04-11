$!Choque de taxi con tráiler deja 6 agentes de la Guardia Nacional heridos en Culiacán

Aparentemente, esta última unidad maniobraba para retornar cuando se registró el accidente.

Seis agentes de la Guardia Nacional que se trasladaban en un taxi resultaron heridos luego de que dicho vehículo chocó contra un tráiler en Culiacán.

El percance ocurrió la mañana de este sábado aproximadamente a las 10:00 horas, en uno de los retornos de la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, cerca de la entrada al fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la capital.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C., así como de Cruz Roja Mexicana, quienes apoyaron a los lesionados.

El paso vehicular por la zona permaneció cerrado algunos minutos, en tanto agentes de Tránsito Municipal acudieron a recabar testimonios y emitir el parte oficial.