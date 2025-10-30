$!Choque de tráiler contra Guardia Nacional en autopista Mazatlán-Culiacán deja varios lesionados y vehículos calcinados

MAZATLÁN. _ Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este jueves 30 de octubre en la autopista Mazatlán-Culiacán, luego de que un tráiler de doble remolque colisionara con unidades de la Guardia Nacional. El saldo preliminar fue de varias personas lesionadas, entre ellas elementos de la Guardia Nacional, además de dos patrullas y el tractocamión totalmente consumidos por el fuego. El percance ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en el kilómetro 30, a la altura de la comunidad de Mármol, cuando por causas aún no esclarecidas, la pesada unidad impactó contra al menos dos vehículos oficiales que circulaban hacia Culiacán.

De acuerdo con versiones en el lugar, personal de Auxilio Vial y Mantenimiento de la Maxipista Mazatlán-Culiacán realizaba trabajos de reparación en el muro de contención, con la zona debidamente señalizada y resguardada por dos patrullas de la Guardia Nacional. Presuntamente, una de las llantas del tráiler estalló, provocando que el conductor perdiera el control y chocara contra las unidades oficiales y un camión de volteo de la Maxipista, para luego volcar a un costado de la carretera. Tras el impacto, el tráiler comenzó a incendiarse debido al derrame de diésel, y las llamas alcanzaron una de las patrullas de la Guardia Nacional, la cual terminó completamente calcinada.

Dos agentes que se encontraban a bordo resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, informó que en el siniestro estuvieron involucrados cinco vehículos, incluido el tráiler que transportaba tablaroca. La unidad de carga se incendió de inmediato tras el choque. Elementos de Bomberos Mazatlán y Bomberos Veteranos trabajaron intensamente para sofocar las llamas, que también alcanzaron la vegetación contigua a la autopista. Se requirió maquinaria pesada para las labores de remoción y enfriamiento de los restos calcinados del tráiler y las patrullas.