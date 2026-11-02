$!Choque e incendio dejan dos muertos y tres heridos en Sanalona, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos personas murieron y tres resultaron lesionadas este lunes 2 de noviembre por la mañana tras un choque e incendio vehicular en la carretera Culiacán-Sanalona, cerca de los arcos de bienvenida a la sindicatura perteneciente a la capital sinaloense.

El accidente se registró minutos antes de las 9:00 horas en una curva ubicada poco antes de la entrada a Sanalona. Dos vehículos estuvieron involucrados en el percance; una de las unidades terminó en un barranco con personas en su interior, mientras la otra quedó sobre la carpeta asfáltica y comenzó a incendiarse.