$!Choque en avenida del Mar colapsa la circulación en Mazatlán; no hubo lesionados

MAZATLÁN. _ Dos vehículos chocaron la mañana de este lunes sobre la avenida Del Mar, en Mazatlán, sin que se reportaran personas lesionadas. El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce con la avenida De los Deportes, donde un automóvil compacto y una camioneta SUV colisionaron, lo que provocó el cierre parcial de la circulación en ambas vialidades y generó congestionamiento vial durante aproximadamente una hora.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor de una camioneta Ford Escape que circulaba de sur a norte sobre la avenida Del Mar intentó realizar una vuelta en “U”; sin embargo, se atravesó al paso de un automóvil Chevrolet Beat que circulaba en sentido contrario, impactándose contra el guardafango derecho de la unidad.

Tras el choque, ambos vehículos presentaron daños materiales considerables y quedaron obstruyendo el carril con dirección al sur, lo que afectó el flujo vehicular en la zona. A pesar de lo aparatoso del incidente, los conductores no presentaron lesiones aparentes y permanecieron en el sitio para colaborar con las autoridades en el deslinde de responsabilidades.