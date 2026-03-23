Seguridad
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Caos vial

Choque en avenida del Mar colapsa la circulación en Mazatlán; no hubo lesionados

Un choque entre un auto compacto y una SUV en el cruce de avenida del Mar y De los Deportes generó el cierre vial por una hora en Mazatlán. Pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas
Juvencio Villanueva |
23/03/2026 12:09
23/03/2026 12:09

MAZATLÁN. _ Dos vehículos chocaron la mañana de este lunes sobre la avenida Del Mar, en Mazatlán, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce con la avenida De los Deportes, donde un automóvil compacto y una camioneta SUV colisionaron, lo que provocó el cierre parcial de la circulación en ambas vialidades y generó congestionamiento vial durante aproximadamente una hora.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor de una camioneta Ford Escape que circulaba de sur a norte sobre la avenida Del Mar intentó realizar una vuelta en “U”; sin embargo, se atravesó al paso de un automóvil Chevrolet Beat que circulaba en sentido contrario, impactándose contra el guardafango derecho de la unidad.

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Tras el choque, ambos vehículos presentaron daños materiales considerables y quedaron obstruyendo el carril con dirección al sur, lo que afectó el flujo vehicular en la zona.

A pesar de lo aparatoso del incidente, los conductores no presentaron lesiones aparentes y permanecieron en el sitio para colaborar con las autoridades en el deslinde de responsabilidades.

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Elementos de Bomberos Mazatlán acudieron para desactivar las baterías de las unidades involucradas y esparcir arena sobre el derrame de aceite, a fin de prevenir riesgos.

Posteriormente, la camioneta fue retirada con apoyo de una grúa, mientras que el automóvil compacto fue movido por su conductor, permitiendo la reapertura de la circulación.

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