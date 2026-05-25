Choque en carretera de Angostura deja un joven sin vida

ANGOSTURA. _ Un aparatoso choque entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a un joven sin vida durante los últimos minutos del domingo, sobre la carretera que conduce de Gato de Lara a La Reforma, en el municipio de Angostura.

Los datos obtenidos señalan que la víctima, que no ha sido identificada, viajaba como acompañante a bordo de una motocicleta marca Italika, de color negro, la cual terminó completamente destruida sobre la rúa estatal tras recibir la fuerza del impacto.

En el percance participó también un vehículo Hyundai, de color blanco. Por la gravedad de la colisión, la motocicleta salió proyectada fuera de la carpeta asfáltica y finalizó debajo de la rúa.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja con la intención de brindar los primeros auxilios a los ocupantes de la ligera unidad; sin embargo, confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales, pues las heridas sufridas le causaron la muerte casi de manera instantánea.

Agentes policiales resguardaron la zona mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y peritajes correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una casa funeraria de la región del Évora para la práctica de los estudios de ley, en espera de que sea reclamado de forma oficial por sus deudos.