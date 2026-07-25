$!Choque en carretera Mazatlán-Culiacán deja un muerto y tres heridos

SAN IGNACIO._ La aparatosa volcadura de una camioneta, en la carretera Internacional México 15, dejó una persona muerta y tres lesionadas este sábado.
El accidente se reportó a las 21:00 horas a la altura del kilómetro 55 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, muy cerca del entronque a la comunidad de El Limón de los Peraza, en el municipio de San Ignacio.
Al parecer, el conductor de una camioneta estaquitas Nissan NP-300 perdió el control del volante y, al tratar de corregir la dirección, la unidad volcó y terminó embancada sobre un montículo de tierra a un costado de la carretera.
Tras las volteretas, pasajeros que viajaban en la caja salieron proyectados y quedaron tendidos a un costado de la carretera.
Socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Protección Civil Mazatlán se trasladaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los accidentados, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales. Los tres restantes fueron trasladados a un hospital en el puerto.
Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras abanderaron la zona del accidente y se encargaron del parte de hechos.
Personal de la Fiscalía General del Estado dio fe del deceso y de las diligencias de ley.