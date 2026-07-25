$!Choque en carretera Mazatlán-Culiacán deja un muerto y tres heridos

SAN IGNACIO._ La aparatosa volcadura de una camioneta, en la carretera Internacional México 15, dejó una persona muerta y tres lesionadas este sábado. El accidente se reportó a las 21:00 horas a la altura del kilómetro 55 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, muy cerca del entronque a la comunidad de El Limón de los Peraza, en el municipio de San Ignacio.

Al parecer, el conductor de una camioneta estaquitas Nissan NP-300 perdió el control del volante y, al tratar de corregir la dirección, la unidad volcó y terminó embancada sobre un montículo de tierra a un costado de la carretera. Tras las volteretas, pasajeros que viajaban en la caja salieron proyectados y quedaron tendidos a un costado de la carretera.