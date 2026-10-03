$!Choque en carretera Rosario-Agua Verde deja 6 personas heridas

EL ROSARIO._ Al menos seis personas resultaron heridas tras sufrir un choque vehicular en la carretera estatal Rosario-Agua Verde, en el tramo de La Pedregosa a Agua Verde. El hecho se reportó ante Seguridad Pública alrededor de las 11:45 horas de este sábado a la altura del kilómetro 11+800.

Las unidades involucradas fueron una pickup marca Chevrolet Cheyenne, color blanca, con placas de circulación de Durango; y un automóvil tipo sedán marca Ford Focus, color tinto, con placas de Sinaloa. La Chevrolet Cheyenne, se informó, era conducida por Dionisio Arnoldo “N”, de 42 años de edad, quien iba acompañado por Ruth “N”, de 43 años; y el menor Neithan, de 1 año 4 meses, con domicilio en Agua Verde. En el automóvil sedán, conducido por Rubén “N”, de 67 años; también viajaban María “N” y la menor de 7 años, María Victoria.