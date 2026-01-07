Choque en Costa Rica, Culiacán, deja una mujer sin vida y un hombre herido

CULIACÁN._ Un choque entre dos vehículos particulares, reportado la tarde de este miércoles 7 de enero en el ejido El Corazón, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, dejó el saldo de una mujer sin vida, un hombre herido y daños materiales.

La ahora fallecida fue identificada como Elizabeth, de 53 años de edad, mientras que el lesionado fue reconocido como Martin, de 62 años.

El siniestro vial se reportó alrededor de las 15:00 horas por la carretera principal de la comunidad.

Según primeros informes, los afectados se encontraban viajando en una unidad Nissan Tsuru gris cuando en un punto se estrellaron contra una camioneta de redilas.

El impacto provocó que la pareja se saliera del camino dentro del vehículo, quedando gravemente heridos por los fuertes golpes.

Automovilistas que pasaban por la zona fueron testigos del hecho, por lo que marcaron al número de emergencia para provocar la movilización de las autoridades.

Paramédicos voluntarios de Costa Rica se encargaron de estabilizar a los lesionados y los subieron a una ambulancia para llevarlos hacia un hospital, sin embargo, la mujer terminó perdiendo la vida en el trayecto.

Elementos de seguridad se movilizaron hacia la zona del incidente para proceder con las labores de peritaje. Al final ordenaron el traslado de las unidades con la ayuda de una grúa.