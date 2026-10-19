$!Choque en crucero ferroviario de Mazatlán deja a una mujer lesionada

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó lesionada tras el choque entre un camión adaptado para circular sobre las vías férreas, y una camioneta compacta en el crucero ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico, en la zona de Marina Mazatlán.

El accidente se reportó alrededor de las 14:15 horas de este día, en el cruce ferroviario ubicado sobre dicha avenida.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora de una camioneta Baic X-25 presuntamente no se percató de la proximidad de la pesada unidad, que circulaba sobre las vías, por lo que se interpuso en su trayectoria.