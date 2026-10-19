Seguridad
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Accidente vial

Choque en crucero ferroviario de Mazatlán deja a una mujer lesionada

La conductora de una camioneta Baic X-25 presuntamente no se percató de la proximidad de la pesada unidad, que circulaba sobre las vías, por lo que se interpuso en su trayectoria
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/10/2026 15:31
19/10/2026 15:31

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó lesionada tras el choque entre un camión adaptado para circular sobre las vías férreas, y una camioneta compacta en el crucero ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico, en la zona de Marina Mazatlán.

El accidente se reportó alrededor de las 14:15 horas de este día, en el cruce ferroviario ubicado sobre dicha avenida.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora de una camioneta Baic X-25 presuntamente no se percató de la proximidad de la pesada unidad, que circulaba sobre las vías, por lo que se interpuso en su trayectoria.

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El camión, utilizado para labores de mantenimiento ferroviario, impactó la camioneta y la arrastró varios metros, mientras la mujer permanecía al volante.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos brindaron los primeros auxilios a la conductora y posteriormente la trasladaron a un hospital, debido a que presentaba contusiones leves y una crisis nerviosa.

Por su parte, elementos de Bomberos Mazatlán desconectaron la batería de la camioneta para prevenir un posible incendio derivado de un cortocircuito.

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