$!Choque en crucero ferroviario de Mazatlán deja a una mujer lesionada

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó lesionada tras el choque entre un camión adaptado para circular sobre las vías férreas, y una camioneta compacta en el crucero ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico, en la zona de Marina Mazatlán.
El accidente se reportó alrededor de las 14:15 horas de este día, en el cruce ferroviario ubicado sobre dicha avenida.
De acuerdo con los primeros informes, la conductora de una camioneta Baic X-25 presuntamente no se percató de la proximidad de la pesada unidad, que circulaba sobre las vías, por lo que se interpuso en su trayectoria.
El camión, utilizado para labores de mantenimiento ferroviario, impactó la camioneta y la arrastró varios metros, mientras la mujer permanecía al volante.
Paramédicos de Bomberos Veteranos brindaron los primeros auxilios a la conductora y posteriormente la trasladaron a un hospital, debido a que presentaba contusiones leves y una crisis nerviosa.
Por su parte, elementos de Bomberos Mazatlán desconectaron la batería de la camioneta para prevenir un posible incendio derivado de un cortocircuito.