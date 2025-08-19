Seguridad
Choque en Culiacán deja dos jóvenes gravemente heridos

Una motocicleta quedó prensada entre dos vehículos en la zona sur de la capital sinaloense
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/08/2025 21:38
19/08/2025 21:38

CULIACÁN._ Un aparatoso accidente dejó como saldo a dos jóvenes gravemente heridos la noche del martes sobre la avenida Álvaro Obregón, en la zona sur de Culiacán, antes del puente que conecta con la Costerita.

En el percance, una motocicleta terminó prensada entre dos vehículos: un automóvil con el frente destrozado y una camioneta roja con daños en la puerta del conductor.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos atendieron a los heridos en el lugar para luego trasladarlos a un hospital.

La vialidad fue asegurada por elementos de la Policía y personal militar, quienes mantienen las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

