$!Choque en Culiacán deja dos jóvenes gravemente heridos

CULIACÁN._ Un aparatoso accidente dejó como saldo a dos jóvenes gravemente heridos la noche del martes sobre la avenida Álvaro Obregón, en la zona sur de Culiacán, antes del puente que conecta con la Costerita.

En el percance, una motocicleta terminó prensada entre dos vehículos: un automóvil con el frente destrozado y una camioneta roja con daños en la puerta del conductor.